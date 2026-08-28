Президент РФ выступит на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступит 3 сентября на пленарном заседании XI Восточного экономического форума; также во время визита во Владивосток президент проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субиантом и две международные встречи - с премьер-министром Монголии и заместителем премьер-министра Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

"Вечером 1 сентября (после участия в саммите ШОС в Бишкеке) президент вылетит во Владивосток, где примет участие уже в XI Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский", - сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

В этом году на форуме ожидается свыше 5 тысяч участников и представителей порядка 70 стран. Главным гостем форума станет президент Индонезии господин Прабово Субианто. Также солидные деловые команды приедут из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и некоторых других стран АСЕАН.

"Центральным событием будет пленарное заседание, оно пройдет 3 сентября, и в нем, вместе с президентом России Владимиром Путиным, примут участие президент Индонезии Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьер-министра Госсовета КНР Дин Сюэсян. Наш президент, как обычно, выступит с большой речью. Вопросы будут затронуты, в том числе, весьма важные", - сказал Ушаков.

2 сентября, президент планирует провести две международные встречи: с премьер-министром Монголии и заместителем премьер-министра Госсовета КНР. Как отметил Ушаков, для премьер-министра Учрал эта поездка в Россию станет первой в качестве главы правительства Монголии. В рамках общения с заместителем премьер-министра Госсовета КНР планируется обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

"Перед началом пленарного заседания Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто. Эти переговоры пройдут в формате делового завтрака", - отметил Ушаков.

А непосредственно перед выходом на пленарное заседание, как сообщил Ушаков, российский президент встретится со всеми участниками пленарного заседания, "и они вместе пройдут на сцену, чтобы выступить и потом ответить на вопросы журналистов".