Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в ДФО, в ходе которой он примет участие в ВЭФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 2-3 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (г.Владивосток), в ходе которой примет участие в XI Восточном экономическом форуме, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"2 сентября глава Российского государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, также Владимиру Путину будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, а затем в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий", - говорится в сообщении.

Отдельно предусмотрена рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

3 сентября состоится центральное событие форума - пленарное заседание, на котором вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со и заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян.

Запланирован ряд двусторонних встреч Президента России с главами иностранных делегаций.

В этом году форум пройдет под девизом "Дальний Восток - развитие во благо людей", отмечается в сообщении.