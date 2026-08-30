Мирзиёев посетит Бишкек для участия в саммите ШОС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа - 1 сентября посетит с рабочим визитом Бишкек, где примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече в формате "ШОС плюс", сообщает пресс-служба главы государства.

В повестку саммита включены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС, совершенствования деятельности организации, а также проблемы международного и регионального взаимодействия.

По итогам заседания планируется принять Бишкекскую декларацию 25-летия ШОС и пакет документов, направленных на расширение сотрудничества в сферах безопасности, экономики, транспорта, экологии, искусственного интеллекта и культурно-гуманитарного обмена.

На полях саммита Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

В рамках визита президент Узбекистана также примет участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.