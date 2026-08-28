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Путин и Пезешкиан 1 сентября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет встречу в Бишкеке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Теперь о двусторонних встречах, которые состоятся уже 1 сентября после завершения всех мероприятий в рамках ШОС. Мы начнем с беседы с президентом Исламской Республики Иран господином Пезешкианом", - сказал он.

"Вы знаете, насколько актуальна эта встреча с учетом нынешней беспокойной обстановки на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана. Так что, несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров", - отметил он и добавил, что лидеры также обсудят вопросы двустороннего характера.

Путин 31 августа и 1 сентября будет находиться в Бишкеке, где примет участие в саммите ШОС. По словам Ушакова, у президента в Бишкеке запланировано девять двусторонних встреч.

31 августа Путин планирует провести встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В этот же день состоится беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ушаков напомнил, что Путин и Токаев в конце июля уже встречались в Омске. "Но есть вопросы, которые лидеры хотели бы обсудить дополнительно на этой встрече в Бишкеке", - заметил представитель Кремля.

Марафон двусторонних встреч президента продолжится 1 сентября после завершения мероприятий в рамках саммита ШОС. Сначала Путин пообщается с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Затем он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

После этого запланирована беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Путин пообщается с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Также в планах Путина встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Ушакова, завершит серию двусторонних встреч беседа с хозяином саммита ШОС - президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Иран Владимир Путин Бишкек Юрий Ушаков ШОС Масуд Пезешкиан
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