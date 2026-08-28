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Президент России и премьер-министр Армении обсудят стремление Еревана в ЕС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 1 сентября в Бишкеке проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудит с ним стремление республики к членству в ЕС, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"После выборов в Армении наши лидеры уже общались. Примерно понятно, о чем будет речь", - сказал он.

"Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать. Об этом президент и премьер-министр, несомненно, будут разговаривать", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что "эта беседа будет происходить на таком необычном фоне, когда в Армении в массовом порядке арестовывают лидеров оппозиции". Ушаков заявил, что речь идет о лидерах, которые выступают и выступали за активизацию традиционного добрососедства между Россией и Арменией.

"Несомненно, эта тема будет затронута. И, конечно, эта линия армянского руководства вызывает у нас большую озабоченность. Мы бы не хотели общаться с лидерами, которые нам симпатизируют, в то время, когда они сидят за решеткой. Это, в общем-то не дело", - сказал Ушаков.

Армения Бишкек Владимир Путин Никол Пашинян ЕАЭС Евросоюз
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