В Еврокомиссии сообщили о ведущейся работе по сближению Армении с ЕС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вступление в ЕС Армении предполагает четко определенный и основанный на заслугах процесс, требуется официальная заявка от будущего государства-кандидата, однако в Брюсселе уже видят близость этой страны к Евросоюзу, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

"Армения как никогда близка к ЕС. Наш первый саммит ЕС-Армения в Ереване прошел успешно. Это помимо нашего отличного сотрудничества в рамках Плана устойчивости и роста, Европейского фонда мира и партнерских миссий. Армения решила сделать первый шаг в направлении ЕС, приняв так называемый закон о вступлении в союз. Это важный символический шаг", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о процессе подготовки официальной заявки Еревана на вступление в ЕС.

"Мы уже работаем над сближением Армении с ЕС посредством, например, развития транспортной инфраструктуры, торговли и многих других направлений сотрудничества", - сообщил Ламмерт.

Национальное собрание Армении приняло 26 марта 2025 года закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.

Пашинян заявил 24 августа 2026 года, что Армения намерена начать подготовку к проведению референдума по вопросу вступления в Евросоюз.

"Для проведения референдума Армения должна обратиться с официальной заявкой на вступление в ЕС. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАЭС", - сказал армянский премьер в парламенте, представляя программу правительства.

По его словам, референдум по членству в ЕС будет проведен после официальной заявки, получения соответствующей реакции и подготовки "дорожной карты" процесса.

Ранее Пашинян заявлял, что считает дружественным жестом совместное заявление лидеров четырех стран ЕАЭС о необходимости проведения в Армении референдума по вопросу выбора между пребыванием в объединении и вступлением в ЕС.