Volga к 2028 году локализует на нижегородской площадке АКПП и бензиновый мотор

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Производитель автомобилей локализованного российского бренда Volga планирует к 2028 году локализовать на нижегородской производственной площадке двухлитровые бензиновые двигатели и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач (АКПП).

Планы локализации бензинового двигателя для автомобилей Volga предполагают освоение в Нижнем Новгороде операций сборки и испытаний, а также создание производств ключевых компонентов - головки блока цилиндров, блока цилиндров, распределительного вала, коленчатого вала, отмечается в материалах к посещению президентом Владимиром Путиным Нижегородского автомобильного кластера.

Кроме того, будет организован выпуск электронного блока управления, поршневой группы, стартера, генератора, турбокомпрессора, клапанов на предприятиях российских поставщиков.

Для локализации АКПП планируется освоить операции сборки и испытаний, создать производства ключевых компонентов (шестерни, валы, картерная группа и др.), а также организовать выпуск электронного блока управления и других комплектующих на предприятиях российских поставщиков.

Предполагается, что по итогам реализации проекта уровень локализации двигателей и АКПП достигнет 80%. Основной для локализации двигателя станет новейший мотор на базе международных технологий, адаптированный для автомобилей Volga. Планируется создание на его базе газовой версии и гибридной установки.

Сборка автомобилей под брендом Volga локализована на нижегородской производственной площадке, где ранее выпускались модели Volkswagen и Skoda. Мощность завода - 110 тысяч автомобилей в год.

Первые автомобили возрожденного бренда были выпущены в декабре 2025 года. Серийное производство, запуском которого занималось АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА), стартовало в апреле 2026 года.

Модельный ряд Volga на данный момент включает флагманский кроссовер К50, бизнес-седан С50 и компактный кроссовер К40.