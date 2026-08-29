Минобороны РФ сообщило об ударах по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" поразили артиллерией и беспилотниками позиции украинских сил в Запорожской области, чем обеспечили условия для дальнейшего продвижения на ряде участков, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Ведомство сообщило, что подразделения группировки уничтожили опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

"Средствами воздушной разведки группировки "Восток" были обнаружены опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесополосах Запорожской области. На позициях противник подготовил блиндажи, укрепленные укрытия и огневые точки, используя их для размещения живой силы и ведения обороны", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным позициям. "В результате огневого поражения уничтожены укрепленные укрытия, блиндажи и находившаяся на позициях живая сила ВСУ", - сообщили военные.

"Уничтожение опорных пунктов позволило ослабить оборону противника на данном участке и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", - заявили в Минобороны РФ.

По информации министерства, военнослужащие группировки нанесли удары по украинским резервам в Запорожской области.

"Операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" обнаружили скопление резервов ВСУ в лесополосе Запорожской области. Противник сосредоточил живую силу для последующего выдвижения к передовым позициям", - сказано в сообщении ведомства.

По данным военных, расчет РСЗО БМ-21 "Град" залпом накрыл район сосредоточения резервов украинской армии. "В результате удара уничтожена живая сила противника, находившаяся в лесополосе", - сообщило министерство обороны.

"Уничтожение резервов снизило возможности ВСУ по усилению передовых позиций и ослабило оборону противника на данном участке Запорожской области", - отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным министерства, в Запорожской области подразделения войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили пункты управления тяжелыми гексакоптерами армии Украины.

"Выявленные цели были уничтожены ударами дронов", - сообщили в военном ведомстве.

Согласно его данным, уничтожение пунктов управления и расчетов тяжелых гексакоптеров позволило снизить активность беспилотной авиации ВСУ на этом участке и облегчить дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки.