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Лантратова взяла на личное сопровождение обращения вернувшихся из плена и раненых бойцов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова посетила госпиталь Минобороны в Подольске, где проходят лечение 22 российских военнослужащих, возвращенных 19 августа в ходе обмена по формуле "103 на 103"; омбудсмен взяла на личное сопровождение обращения вернувшихся из плена и раненых бойцов.

"На личный контроль правозащитника взяты вопросы выплат, лечения, поддержки детей и помощи семьям", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена в субботу.

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Как отмечается в сообщении, бойцы поделились не только историями лечения и восстановления после тяжелых ранений, но и проблемами за пределами госпитальных стен. Каждое такое обращение будет отработано. К решению всех этих вопросов подключат также региональных уполномоченных по правам человека и профильные органы власти.

"Работа с бойцом не заканчивается после решения одного обращения. Во время восстановления могут возникать новые вопросы. От протезирования и медицинской реабилитации до выплат, документов, образования детей и бытовых проблем семьи. Поэтому мы выстроили систему постоянного сопровождения. Остаемся на связи. Уточняем, нужна ли новая помощь. Сегодня на таком сопровождении по всей стране находятся 26,5 тыс. семей", - сказала Лантратова, ее слова привели в пресс-службе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 августа 2026 года Военная операция на Украине
Яна Лантратова Минобороны РФ Украина
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