Лантратова рассчитывает на новые обмены пленных с Украиной в ближайшее время

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что рассчитывает на новые обмены военнопленными с Украиной в ближайшее время; в настоящее время проводится подготовка к другим обменам.

"Буквально на прошлой неделе был обмен 103 на 103, сегодня проходит обмен 10 на 10. Мы готовимся к другим обменам, тоже, надеюсь, в ближайшее время, - сказала она журналистам - Вы видите, что в последнее время мы стараемся проводить обмены регулярно".

Помимо этого, Россия и Украина продолжают работу по поиску пропавших без вести военных, стороны обмениваются списками.

"Мы ведем переговоры по обмену списками пропавших без вести, оперативно проверяем, кто находится в плену, выходим на переговоры по тому, чтобы их быстрее вернуть, и обмениваемся документами", - отметила Лантратова

19 августа Минобороны России сообщило, что из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих. "Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь", - сообщили ранее в военном ведомстве.