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Число пострадавших при атаке на Ростовскую область увеличилось до 11

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Увеличилось число пострадавших после ночной атаки на Ростовскую область, где были повреждены частные дома, сообщает в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации, в результате сегодняшней ночной воздушной атаки в Аксайском районе пострадали ещё три человека. Всего в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. Двое направлены на амбулаторное лечение. На данный момент в больницах Ростова и Аксайского района находятся девять человек, из них четыре ребенка. Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка в тяжелом состоянии, ей сделали операцию. Врачи продолжают оказывать необходимую помощь", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее Слюсарь сообщал о семи пострадавших в результате атак ВСУ на регион, в их числе двое детей.

В РоссииРежимы ЧС введены в Аксайском районе Ростовской области и в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛАЧитать подробнее

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о повреждении двух многоквартирных домов в городе.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе региона, где произошло возгорание в лесополосе этого муниципалитета.

В Багаевском районе повреждены частные дома.

Режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных зон после ночной атаки БПЛА введен в Аксайском районе Ростовской области и в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Ростовскую область Юрий Слюсарь
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