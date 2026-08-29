В Ростовской области госпитализировали четырех детей после атаки ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четверо детей госпитализированы в результате атаки БПЛА в Ростовской области; двое из них - в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое - в удовлетворительном", - написала она в своем канале в мессенджере Max в субботу.

У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны. Врачи оказывают необходимую помощь, добавила Львова-Белова.

"Находимся на связи с представителями региона, уполномоченным по правам ребенка Ростовской области Тамарой Шевченко", - отметила детский омбудсмен.

"Сейчас пришла информация, что от ударов ВСУ пострадали двое детей 6 и 10 лет в Белгородской области. Один из них госпитализирован. Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых подключилась к ситуации", - сообщила Львова-Белова.