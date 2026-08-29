Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск в зоне СВО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировкой "Восток" нанесены удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, за сутки Украина потеряла на этом участке до 310 военных.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявило Минобороны.

В сообщении ведомства сказано, что группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник за сутки потерял свыше 220 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сообщило министерство.

Войсками "Южной" группировки нанесено поражение украинским силам в ДНР, в том числе в районе Славянска и Краматорска. За сутки Украина потеряла в зоне действий группировки более 200 военных, говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Север" нанесены удары по украинским войскам в Сумской и Харьковской областях, за сутки противник потерял там более 250 человек.

Министерство заявило, что группировкой "Центр" нанесено поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, Украина за сутки потеряла там почти 400 военных.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих", - заявили в Минобороны.