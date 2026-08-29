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Двое мужчин пострадали от ударов дронов в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при ударах украинских дронов в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Корочанском округе в районе села Подкопаевка беспилотник сдетонировал на парковке. Мужчина получил осколочные ранения бедра, рук, а также перелом обеих кистей. Бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В Белгородском округе в селе Отрадное при оказании помощи мирным жителям FPV-дроном был атакован автомобиль бойцов самообороны. Мужчина со множественными осколочными ранениями ног доставлен в Октябрьскую районную больницу.

В городе Шебекино от атаки дрона повреждено остекление технического сооружения. В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа при атаке дрона посечен автобус. В селе Купино от детонации FPV-дрона повреждено остекление здания предприятия.

Белгородская область
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