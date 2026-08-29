Четыре человека пострадали в Запорожской области при ударе ВСУ по торговому павильону

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в Васильевке (Запорожская область) в результате удара ВСУ по торговому павильону, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max в субботу.

По его словам, пострадавшим оказывают медпомощь, на месте работают оперативные службы.

Ранее в субботу Балицкий сообщил, что один человек погиб, трое получили ранения в Запорожской области в результате украинских ударов за сутки.