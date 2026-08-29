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Сухая растительность загорелась в центре Крыма на 40 гектарах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарные борются с возгоранием сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма вблизи села Почтовое, сообщили в главном управлении МЧС по республике в субботу.

"Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. Площадь пожара составляет более 40 га", - говорится в канале управления в Max.

В ведомстве добавили, что работу спасателей осложняет ветер до 15 метров в секунду и сухая жаркая погода. К тушению привлекли 50 человек и 11 единиц техники.

Крым Бахчисарайский район Почтовое МЧС
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