Сухая растительность загорелась в центре Крыма на 40 гектарах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарные борются с возгоранием сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма вблизи села Почтовое, сообщили в главном управлении МЧС по республике в субботу.

"Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. Площадь пожара составляет более 40 га", - говорится в канале управления в Max.

В ведомстве добавили, что работу спасателей осложняет ветер до 15 метров в секунду и сухая жаркая погода. К тушению привлекли 50 человек и 11 единиц техники.