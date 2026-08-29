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Транскам в Северной Осетии закрыли для всех видов транспорта

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам МЧС Южная Осетия Северная Осетия
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