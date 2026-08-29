Пассажирский теплоход сел на мель на Волге в Ярославской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода в Ярославской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительным данным, судно рейса Углич - Рыбинск - Тутаев - Ярославль село на мель в акватории реки Волги. Причины и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, разливов нефтепродуктов не зафиксировано.

Под контролем прокуратуры и во взаимодействии с региональным министерством транспорта судовладелец направил пассажиров в пункт назначения на автобусе, отмечается в релизе.

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.