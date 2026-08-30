Поиск

Путин пообещал делать все возможное для развития угольной промышленности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником, отметил, что в угольной отрасли повышается производительность труда, пообещал сделать все возможное для ее развития.

"Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче, и, несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

Глава государства отметил, что в прошлом году объем добычи сохранился на уровне 440 млн тонн, повышается производительность труда - "за пять последних лет она увеличилась на 18%".

"Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности, решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечения безопасности на производствах, улучшения качества жизни шахтерских семей, благоустройства городов и поселков", - пообещал Путин.

Президент назвал современную добычу угля отраслью будущего, что доказывают шахтеры, "успешно внедряя цифровые новации и высокопроизводительную технику".

"Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли, повышать престиж профессий шахтеров и горняков", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

 В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий

Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

 Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов