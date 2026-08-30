Поиск

Российские военные за сутки уничтожили 149 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток", "Север" и "Южная" за сутки поразили 149 украинских пунктов управления беспилотной авиацией, сообщили российские военные в воскресенье.

"Вскрыт и уничтожен 51 пункт управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки уничтожены 38 пунктов управления БПЛА и шесть станций Starlink украинской армии, сообщил представитель группировки Дмитрий Миськов.

В зоне действий "Южной" группировки ликвидирован 31 пунк управления БПЛА ВСУ, из них 21 - в районе Славянска и Краматорска, сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил об уничтожении за сутки 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

 Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

 Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

 В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов