Российские военные за сутки уничтожили 149 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток", "Север" и "Южная" за сутки поразили 149 украинских пунктов управления беспилотной авиацией, сообщили российские военные в воскресенье.

"Вскрыт и уничтожен 51 пункт управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки уничтожены 38 пунктов управления БПЛА и шесть станций Starlink украинской армии, сообщил представитель группировки Дмитрий Миськов.

В зоне действий "Южной" группировки ликвидирован 31 пунк управления БПЛА ВСУ, из них 21 - в районе Славянска и Краматорска, сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил об уничтожении за сутки 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ.