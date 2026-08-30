Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российской армии в зоне СВО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в течение минувших суток группировка "Центр" улучшила тактическое положение, "Южная" - улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщило министерство.

В Минобороны заявили, что группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в Запорожской и Днепропетровской областях, потери армии Украины за сутки составили: до 340 военных и четыре автомобиля.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в Харьковской области и ДНР, заявили в ведомстве.

"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина "Казак", бронеавтомобиль Titan-S канадского производства и 20 автомобилей", - говорится в сообщении.

"Южная" группировка войск в течение суток нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Клиновое, Райское, Славянск, Краматорск, Никаноровка, Новоселовка, Дружковка и Кондратовка в ДНР.

За сутки армия Украины потеряла здесь до 240 военных, бронетранспортер Stryker производства США, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в министерстве.

По его данным, группировка войск "Центр" за сутки нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Андреевка, Старорайское, Веселая Гора, Доброполье, Славянка, Федоровка в ДНР и Ивановка Днепропетровской области.

По данным Минобороны РФ, здесь потери ВСУ составили до 375 военных, боевую бронированную машину Senator канадского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Юльевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, 122 мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве обороны.