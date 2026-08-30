Военные заявили о поражении мест запуска украинских ракет "Фламинго" и объектов ТЭК

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили украинские логистические центры, используемые ВСУ, объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

В военном ведомстве добавили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.