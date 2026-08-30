Почти 33 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в одном городе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в воскресенье.

"В трех районах и частично в городе Избербаш зарегистрировано аварийное отключение электроснабжения. Всего в зону отключения попали 24 населенных пункта в Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах и один городской округ с населением 32 904 человека", - говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и пяти единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 18:00 воскресенья.

Пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" уточняет, что отключение электроэнергии в Избербаше произошло из-за аварии на одном из энергообъектов.

"Энергетики устраняют технологическое нарушение на одном из энергообъектов в городе Избербаше Республики Дагестан. Специалисты проводят необходимые восстановительные мероприятия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", - говорится в пресс-релизе.