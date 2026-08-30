Восемь человек пострадали в Запорожской области вследствие украинских ударов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Восемь человек получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, в Васильевке в результате обстрела торгового павильона ранены двое женщин и мужчин, также в городе при другой атаке пострадал пожилой мужчина. В селе Великая Белозерка было атаковано частное домовладение, пострадали двое взрослых и ребенок. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.