В Тульской области перенесли празднование годовщины Куликовской битвы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мероприятия в рамках празднования годовщины Куликовской битвы на первом ратном поле в Тульской области перенесены с 19 сентября на 26 сентября, сообщается на сайте музея-заповедника "Куликово поле".

Причина переноса торжеств не указана.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) - сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

Ранее сообщалось о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.