Что произошло за день: среда, 14 октября

Атака на ЦОД Сбербанка, обсуждение защиты от киберугроз, дело о нехватке продовольствия в районах Красноярского края

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил о выходе на новый уровень киберугроз в отношении экономики РФ. В связи с этим, отметил президент, необходимо совершенствовать все механизмы цифровой безопасности.

- Сбербанк подтвердил факт атаки на ЦОД в Саратовской области. В банке заявили, что его сервисы работают штатно. В Кремле подчеркнули, что власти работают по вопросам защиты центров обработки данных и находятся в диалоге с бизнесом. В Минцифры отметили, что помогли "Яндексу" после атаки на его ЦОД. Между тем в "Ростелекоме" предлагают создавать ЦОД "судного дня", которые в случае аварий позволят компаниям восстанавливать свои сервисы.

- Украина 14 октября атаковала два нефтеперерабатывающих завода в России, заявил Александр Новак. Он констатировал, что это не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия.

- Эстония намерена инициировать вывод из эксплуатации резервного газопровода, ведущего в Калининградскую область. Издание Eesti Ekspress отмечает, что сейчас газ в Калининград по этому трубопроводу не поступает, но у России по-прежнему есть возможность резервировать пропускную способность.

- Возбуждено уголовное дело о нехватке продовольствия на севере Красноярского края. Из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска приостановлена речная навигация и доставка грузов в населенные пункты Эвенкийского муниципального округа.

- Банкам дадут время до ноября для заключения договоров о маркировке звонков. Минцифры попросило операторов пока не блокировать звонки от банков, которые не заключили с ними договора.

- Комитет Госдумы поддержал увеличение военных пенсий с 1 октября 2026 года на 4%.