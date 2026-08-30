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Мужчина ранен при ударе БПЛА по машине под Белгородом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при ударе украинского дрона по автомобилю на автодороге Октябрьский - Красный Октябрь Белгородского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в воскресенье.

"С осколочными ранениями головы и тела он доставлен в Октябрьскую районную больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь, пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

Также в ряде населенных пунктов Белгородской области в результате атак дронов повреждены несколько домов и автомобилей.

В селе Дмитриевка Шебекинского округа в результате детонации дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Репное FPV-дрон атаковал территорию предприятия - поврежден трактор. В Шебекино беспилотник ударил по парковке коммерческого объекта, повреждения получил легковой автомобиль. В результате атаки еще одного дрона произошло возгорание частного дома. Третий дрон атаковал кровлю коммерческого объекта - произошло возгорание, повреждены остекление и фасад.

В селе Бобрава Ракитянского округа из-за детонации дрона оборвана линия электропередачи.

Белгород Белгородская область
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