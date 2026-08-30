Путин во Владивостоке проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки во Владивосток 2-3 сентября проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, примет участие в работе ВЭФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Затем мы прилетим во Владивосток вместе с президентом, где уже начнется часть работы, посвященная Дальневосточному экономическому форуму. Там тоже будут двусторонки, будет традиционное открытие производства, которое открывается в Дальневосточном регионе", - сказал он журналистам в воскресенье.

Кроме того, Путин во Владивостоке проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Также в планах главы государства участие в пленарном заседании ВЭФ.