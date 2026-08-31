Отряд кораблей Северного флота вышел в дальний арктический поход

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием замкомандующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева покинул рейд Североморска и вышел в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба Северного флота.

В составе отряда патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир" и морской танкер "Сергей Осипов". В сообщении отмечается, что для "Ивана Папанина" это первый дальний поход.

"В Арктике будут отработаны различные мероприятия, в том числе по обеспечению безопасности российского морского судоходства по маршруту Северного морского пути", - сообщил начальник походного штаба отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота Александр Зиновьев.

По информации пресс-службы, в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в акватории Северного Ледовитого океана.

Арктические походы кораблей Северного флота проводятся на регулярной основе с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике. Также в ходе походов проводятся учения спасательной направленности в Арктической зоне и на трассе Северного морского пути. Ряд мероприятий проводится во взаимодействии с пограничными управлениями ФСБ России в Западном и Восточном Арктических районах.