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Паводок затронул 37 населенных пунктов в Хабаровском крае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Под влияние паводка попали 37 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в понедельник.

"В настоящее время в Хабаровском крае под влиянием паводка находятся 37 населенных пунктов, в которых подтоплено 576 приусадебных и дачных участков, 24 участка внутрипоселковых и пять участков межпоселковых автодорог", - говорится в сообщении.

Так, по данным на утро 31 августа, отмечается подтопление еще 13 приусадебных участков в поселке Мухен и Гвасюги. Также в Нанайском районе в селе Верхний Нерген затоплено два участка внутрипоселковых автодорог.

В районе им. Лазо от воды освободились все ранее подтопленные приусадебные участки в поселках Обор и Сита.

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска сохраняется на отметке 509 см, у Комсомольска-на-Амуре поднялся на 3 см и достиг 575 см.

В администрациях органов местного самоуправления организована работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного стихией.

МЧС России Хабаровский край
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