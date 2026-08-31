Поиск

Один человек погиб, пятеро пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые и погибший", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, в Приазовском муниципальном округе при обстреле повреждена гражданская машина, погиб мужчина. Также дроны ВСУ в этом муниципалитете атаковали три гражданских грузовика, двое пострадали.

Кроме того, ВСУ атаковали гражданскую машину в селе Скельки и еще две - в Токмакском муниципалитете, пострадали женщина и двое мужчин, сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 августа 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре человека пострадали в Екатеринбурге в ходе атаки дронов

Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

 Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

Екатеринбург подвергся атаке БПЛА, есть попадания в логистический центр

Беспилотники и обломки попали в жилые дома в Свердловской области

Три человека погибли и 22 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Женщина скончалась в больнице в Кызыле после наезда маршрутки на группу пешеходов

Один человек погиб, двое пострадали при обрушении рудника в Хабаровском крае

Внуково вернулся к штатной работе

 Внуково вернулся к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11482 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3607 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов