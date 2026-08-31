Один человек погиб, пятеро пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые и погибший", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, в Приазовском муниципальном округе при обстреле повреждена гражданская машина, погиб мужчина. Также дроны ВСУ в этом муниципалитете атаковали три гражданских грузовика, двое пострадали.

Кроме того, ВСУ атаковали гражданскую машину в селе Скельки и еще две - в Токмакском муниципалитете, пострадали женщина и двое мужчин, сообщил он.