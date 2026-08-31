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Песков назвал двусторонние отношения основной темой разговора Путина и Си Цзиньпина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин практически не обсуждали украинский кризис, сосредоточились на вопросах двусторонней повестки дня, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной, собственно, обсуждения не было", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, "в основном говорили о двусторонних отношениях: о всем объеме торгово-экономического взаимодействия, которое, конечно, нельзя обсуждать публично, по понятным причинам, и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки".

Владимир Путин Си Цзиньпин
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