Дмитриев заявил о продолжении российско-американского диалога

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Диалог с американской стороной продолжается, несмотря на попытки его сорвать, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Диалог продолжается, несмотря на активные попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров", - сказал Дмитриев в интервью журналисту Александру Юнашеву.

"По мере того, как становится очевидным, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше наших партнеров находится в диалоге, и диалог продолжается, в том числе по экономическим вопросам", - добавил спецпредставитель президента.

"У России очень четкая позиция и по экономике (в контактах с американцами), и по мирным шагам, и все больше людей начинают эту позицию понимать, тогда как украинская эскалация обернулась фактически против Украины", - заявил Дмитриев.