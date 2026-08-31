В МИД Турции сообщили о контактах с РФ и Украиной по ситуации в Черном море

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара обменивается информацией и с РФ, и с Украиной по поводу обстановки в Черном море.

"Мы находимся в контакте с обеими сторонами", - заявил он в понедельник на пресс-конференции.

"В настоящее время мы работаем над новой зерновой сделкой или похожим соглашением", - продолжил он.

По его словам, нынешняя напряженность в Черном море сказывается не только на безопасности этого региона, но и на международных поставках продовольствия, поскольку зерновые не попадают на мировые рынки.

Фидан добавил, что целый ряд стран обращался к Анкаре с просьбой повлиять на эту ситуацию, если такие возможности есть.