Поиск

Путин заявил, что сотрудничество с Китаем охватывает экономику, энергетику, космос, транспорт

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Россией и КНР развивается по всем направлениям, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализовываем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, логистике", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

Глава российского государства напомнил, что в середине августа стартовал первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути.

Президент подчеркнул, что рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%. "Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и в технологиях искусственного интеллекта", - сказал Путин, добавив, что Россия нацелена на совместную работу с КНР в этом направлении.

"Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе - прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Захарова заявила о праве России на адекватные контрмеры в отношении Японии

 Захарова заявила о праве России на адекватные контрмеры в отношении Японии

Путин заявил о готовности РФ к совместной работе по переводу безвиза с КНР на постоянную основу

Июль 2026 года стал самым жарким в РФ за всю историю метеонаблюдений

 Июль 2026 года стал самым жарким в РФ за всю историю метеонаблюдений

Четыре человека пострадали в Екатеринбурге в ходе атаки дронов

Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

 Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

Екатеринбург подвергся атаке БПЛА, есть попадания в логистический центр

Беспилотники и обломки попали в жилые дома в Свердловской области

Три человека погибли и 22 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Женщина скончалась в больнице в Кызыле после наезда маршрутки на группу пешеходов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11483 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3609 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов