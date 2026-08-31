Путин заявил, что сотрудничество с Китаем охватывает экономику, энергетику, космос, транспорт

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Россией и КНР развивается по всем направлениям, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализовываем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, логистике", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

Глава российского государства напомнил, что в середине августа стартовал первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути.

Президент подчеркнул, что рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%. "Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и в технологиях искусственного интеллекта", - сказал Путин, добавив, что Россия нацелена на совместную работу с КНР в этом направлении.

"Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе - прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды", - подчеркнул глава государства.