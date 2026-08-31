В Москве 1 сентября ожидается по-летнему теплая погода

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава Гидрометцентра Юрий Симонов пообещал летнюю погоду в первый день осени в Москве и Санкт-Петербурге.

"В Санкт-Петербурге утром ожидается плюс 14 - плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, днем 21-23 градуса тепла, во второй половине дня кратковременный дождь. В Москве утром плюс 13 - плюс 15, днем ожидаем очень летнюю погоду - 24-26 градусов. Переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь", - сказал Симонов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, на европейской части страны, особенно в центре и на западе, погоду определяет гребень высокого давления, и в этот день будут преобладать теплые воздушные массы.

"И мы видим, что погода будет выше нормы до 4 градусов. Погода там будет в первый день осени по-настоящему летней. Дальше наблюдается достаточно обширный циклон, который занимает всю часть западной Сибири, там более прохладная погода, чем в среднем должна быть для этого района в сентябре. На юге Сибири будет аномалия - температура ниже нормы на 4 градуса", - отметил Симонов.

"В Якутии аномалия - температура выше нормы от 4 до 8 градусов, там теплее обычного будет первого сентября", - подчеркнул синоптик.

Он отметил, что кое-где уже прогнозируются заморозки - выпущено предупреждение на юге Сибири, в Алтайском крае, в Кемеровской и Новосибирской областях.

Симонов уточнил, что во Владивостоке утром плюс 18 градусов, днем 22, облачно, временами дождь. "Там будет первый день Дальневосточного экономического форума. Будет дождливый день, но теплый", - пообещал Симонов.

Он также дал прогноз для ряда гдругих городов. Так, в Якутске утром 9 градусов тепла, днем - 21, без осадков. В Иркутске до плюс 16, днем - 28. В Красноярске прохладней - утром плюс 10 градусов, днем - 14, в Новосибирске с утра 7 градусов, днем - 15, дождь. В Кемерово с утра всего 4, днем прогреется до 14 градусов, в Екатеринбурге с утра 17, днем - 18, без осадков.

"В центральной части России будет теплее обычного. Волгоград - утром будет 16 градусов, днем - 27. Ростов-на-Дону - утром - 16, днем - 27. В Сочи с утра 22, днем до 28 градусов. В Крыму, Донецке и Луганске тепло. В Симферополе утром 19, днем - 28 градусов, в Донецке и Луганске с утра 15, днем до 27", - подытожил глава Гидрометцентра.