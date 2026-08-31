В Кремле приветствуют усилия стран, способных ко вкладу в урегулирование украинского кризиса

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия приветствует усилия любой страны, которая способна внести вклад в украинское урегулирование, но Киев пока не готов прислушиваться к посредникам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Он отметил, что, в частности, Турция всегда изъявляла свою готовность способствовать мирному процессу. "Это происходит на протяжении многих лет", - сказал он.