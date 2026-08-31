В РФ заявили о поражении двух центров "DHL Логистик" и "Заммлер склад" в Киевской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с украинской армией логистическим центрам в Киевской области, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киевской области: логистический центр "DHL Логистик" в населенном пункте Погребы, складские помещения которого использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним", - сообщило министерство.

По его информации, удару подвергся торгово-логистический центр "Заммлер склад" в Борисполе. Центр использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами, заявило Минобороны РФ.