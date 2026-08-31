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Песков заявил, что в РФ все еще ждут Зеленского для переговоров

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве по-прежнему ждут президента Украины Владимира Зеленского для переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но, если говорить о саммите, он необходим только для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности, конечно, нужно готовить в ходе очень сложных переговоров", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли, что позиция российской стороны по приглашению Зеленского в Москву не изменилась, Песков сказал: "Ничего не изменилось".

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
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