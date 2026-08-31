Поиск

РФ продлила контракт с международным органом на геологоразведку железомарганцевых руд в Тихом океане

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - АО "Южморгеология" пролонгировала контракт с Международным органом по морскому дну (МОМД), документ продлевает до 2031 года деятельность России на геологоразведку железомарганцевых конкреций в рудной зоне Кларион-Клиппертон Северо-Восточной части Тихого океана, сообщило Минприроды.

Площадь, на которой Россия ведёт поиск минерального сырья, составляет 75 тыс. кв. км. Глубина залегания железомарганцевых конкреций в Тихом океане колеблется от 4,7 до 5,4 км. В конкрециях содержатся никель, кобальт, марганец и редкоземельные элементы.

"Международный орган по морскому дну - единственная организация, которая определена Конвенцией ООН по морскому праву ответственной за контракты по геологии в международном районе океана, то есть за пределами юрисдикции прибрежных государств. Сейчас у России три контракта с МОМД: на разведку железомарганцевых конкреций и кобальтомарганцевых корок в Тихом океане и на разведку полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане. Это всё комплексные источники стратегических видов минерального сырья. То есть их не нужно искать отдельно и добывать попутно: они собраны в одном месте", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

В настоящее время 20 государств заключили контракты с МОМД и могут вести геологоразведку в международных районах Мирового океана.

АО "Южморгеология" МОМД Тихий океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поблагодарил Моди за личное внимание к развитию отношений Индии и РФ

 Путин поблагодарил Моди за личное внимание к развитию отношений Индии и РФ

Захарова заявила о праве России на адекватные контрмеры в отношении Японии

 Захарова заявила о праве России на адекватные контрмеры в отношении Японии

Путин заявил о готовности РФ к совместной работе по переводу безвиза с КНР на постоянную основу

Июль 2026 года стал самым жарким в РФ за всю историю метеонаблюдений

 Июль 2026 года стал самым жарким в РФ за всю историю метеонаблюдений

Четыре человека пострадали в Екатеринбурге в ходе атаки дронов

Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

 Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

Екатеринбург подвергся атаке БПЛА, есть попадания в логистический центр

Беспилотники и обломки попали в жилые дома в Свердловской области

Три человека погибли и 22 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11483 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3609 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов