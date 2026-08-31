РФ продлила контракт с международным органом на геологоразведку железомарганцевых руд в Тихом океане

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - АО "Южморгеология" пролонгировала контракт с Международным органом по морскому дну (МОМД), документ продлевает до 2031 года деятельность России на геологоразведку железомарганцевых конкреций в рудной зоне Кларион-Клиппертон Северо-Восточной части Тихого океана, сообщило Минприроды.

Площадь, на которой Россия ведёт поиск минерального сырья, составляет 75 тыс. кв. км. Глубина залегания железомарганцевых конкреций в Тихом океане колеблется от 4,7 до 5,4 км. В конкрециях содержатся никель, кобальт, марганец и редкоземельные элементы.

"Международный орган по морскому дну - единственная организация, которая определена Конвенцией ООН по морскому праву ответственной за контракты по геологии в международном районе океана, то есть за пределами юрисдикции прибрежных государств. Сейчас у России три контракта с МОМД: на разведку железомарганцевых конкреций и кобальтомарганцевых корок в Тихом океане и на разведку полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане. Это всё комплексные источники стратегических видов минерального сырья. То есть их не нужно искать отдельно и добывать попутно: они собраны в одном месте", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

В настоящее время 20 государств заключили контракты с МОМД и могут вести геологоразведку в международных районах Мирового океана.