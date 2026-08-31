Путин заявил, что Россия движется к урегулированию украинского конфликта

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на "полях" саммита ШОС.

Глава индийского правительства во время беседы, в частности, коснулся темы Украины. Он заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал "двигаться именно в этом направлении". Моди предложил обсудить все эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели.

"Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", - сказал Путин после выступления Моди.