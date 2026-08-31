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АТОР сообщила о снижении продаж организованных туров по РФ на осень на 22% год к году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Продажи организованных туров по России на осенний сезон снизились на 22% к концу августа по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но туроператоры ждут улучшения показателей по итогам сезона из-за сокращения глубины продаж, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"К концу августа продажи туров по России на сентябрь и октябрь сократились по сравнению с прошлым годом в среднем на 22%. Но окончательные результаты бархатного сезона могут оказаться несколько лучше нынешних показателей, так как туристы в этом году бронируют поездки все ближе к датам заезда. Так, на южных курортах все больше туров бронируется за полторы-две недели до заезда, а средняя глубина продаж составляет 26 дней", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, туроператоры по внутреннему рынку на 31 августа реализовали около 67% предложений на сентябрь и октябрь.

"Поэтому за счет поздних бронирований и акций отставание от прошлогодних показателей к концу бархатного сезона может сократиться до 15-17%. А общий турпоток в Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье вполне может быть сопоставим с прошлогодними показателями за счет превалирующей доли самостоятельных путешественников", - говорится в сообщении.

Чаще всего россияне осенью выбирают курорты на побережье Черного моря - на них приходится 42% продаж всех организованных туров. На втором месте - Кавминводы (17%), на третьем - Санкт-Петербург и Ленобласть (7%), на четвертом и пятом - Москва и Подмосковье (6%) и Калининградская область (2,5%).

Популярны также речные круизы, Алтай, Казань, Дагестан, отели и санатории Средней полосы России.

АТОР
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