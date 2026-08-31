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Минобороны РФ заявило об ударе по месту сборки дронов в Киеве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар в Киеве по складам предприятия, в которых велась сборка беспилотников, заявило Минобороны РФ.

"Сегодня вечером ударными беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение складским помещениям предприятия ООО "Вест гейт логистик" в городе Киев, где производилась сборка и хранились БПЛА большой и средней дальности самолетного типа", - сообщило министерство.

Ранее в понедельник Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с украинской армией логистическим центрам в Киевской области - DHL Логистик в населенном пункте Погребы и "Заммлер склад" в Борисполе.

Российские военные также объявили о ударе по судну с военным имуществом в украинском порту Южный и логистическому центру в Одесской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Киев Украина
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