Минобороны РФ заявило об ударе по месту сборки дронов в Киеве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар в Киеве по складам предприятия, в которых велась сборка беспилотников, заявило Минобороны РФ.

"Сегодня вечером ударными беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение складским помещениям предприятия ООО "Вест гейт логистик" в городе Киев, где производилась сборка и хранились БПЛА большой и средней дальности самолетного типа", - сообщило министерство.

Ранее в понедельник Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с украинской армией логистическим центрам в Киевской области - DHL Логистик в населенном пункте Погребы и "Заммлер склад" в Борисполе.

Российские военные также объявили о ударе по судну с военным имуществом в украинском порту Южный и логистическому центру в Одесской области.