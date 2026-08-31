Один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое ранены при атаке украинского беспилотника на объект транспортной инфраструктуры в городе Валуйки, сообщил оперативный штаб Белгородской области в понедельник.

"В городе Валуйки при атаке беспилотника на объект транспортной инфраструктуры погиб мужчина. (...)Трое мужчин получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой транспортируют пострадавших в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона выбиты окна в частном доме и перебита линия электропередачи.

В Шебекинском округе в селе Большетроицкое вследствие удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. В городе Шебекино при атаках беспилотников повреждены остекление многоквартирного дома, шесть машин и линия электропередачи, проинформировали в оперштабе.