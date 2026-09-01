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В РФ с 1 сентября вступают в силу законы, касающиеся иноагентов и релокантов

Вводятся ограничительные меры для иноагентов и арест имущества нарушающих законодательство релокантов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступающих в силу с 1 сентября законах, в числе которых, в частности, ограничительные меры для иноагентов и нарушающих законодательство релокантов.

"Вводится запрет на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах. Также иноагенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере", - написал ранее Володин в своем канале в Мах.

Кроме того, количество статей КоАП, по которым возможно привлечение к ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации и совершает правонарушения против нашей страны, увеличено до 15; для того, чтобы нарушители закона не могли уклониться от исполнения решения суда, вводится возможность арестовывать их имущество, отметил председатель Госдумы.

Также с 1 сентября ужесточается контроль за мигрантами. В три раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в РФ на период более трех месяцев, с 90 до 30 дней. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания, он будет подлежать оперативной депортации.

Госдума Вячеслав Володин иноагенты релоканты
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