Россия с 1 сентября переходит к массовому запуску расчетов цифровыми рублями

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия вступает в новый этап развития системы расчетов: с 1 сентября начинается массовое использование цифровых рублей (ЦР). Это еще одна форма национальной валюты, которую Банк России теперь выпускает наряду с наличными и безналичными рублями.

Проект развивался шесть лет, и не обошелся без задержек: сдвигалась дата старта пилотирования, откладывался на год и полномасштабный запуск. Сейчас все технологически готово для широкого использования ЦР, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса в июле.

Обязаны принимать оплату новой формой нацвалюты с сегодняшнего дня крупнейшие банки и их клиенты - торговые компании, выручка которых за прошедший год превышает 120 млн рублей. У банков с универсальной лицензией и торговых компаний - их клиентов с выручкой больше 30 млн руб. за прошлый год такая обязанность наступит 1 сентября 2027 года, а для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн рублей - 1 сентября 2028 года.

Одновременно в России с 1 сентября запускается универсальный платежный QR-код, который помимо привычных операций будет позволять оплачивать товары и услуги цифровыми рублями. Оператором универсального QR будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир", принадлежит ЦБ).

Кошельки и операции

Чтобы пользоваться цифровым рублем, необходимо открыть счет на платформе ЦБ. Это можно сделать в разделе "Цифровой рубль", который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей - два: один счет как у физического лица и второй - для ведения бизнеса. Счет цифрового рубля открывается добровольно, за человека это сделать никто не может, отмечал ЦБ.

Видеть средства на своем счете цифрового рубля и пользоваться остатком на нем можно через любые подключенные к платформе банки, в которых клиент обслуживается. Человек сможет пополнять счет цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тыс. рублей в месяц. Для бизнеса лимита на пополнение нет. Всеми накоплениями на своем цифровом кошельке и граждане, и компании смогут распоряжаться без ограничений. Будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.

Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца текущего года действует льготный период - комиссии за платежи и переводы взиматься не будут. С 2027 года для индивидуальных предпринимателей и компаний начнут действовать тарифы, которые станут минимальными на платежном рынке.

Банк России не выдает кредиты в цифровых рублях. Проценты на остаток цифровых рублей начисляться тоже не будут.

История запуска

Банк России впервые публично поднял вопрос о необходимости введения цифрового рубля в октябре 2020 года в докладе для общественных консультаций. Спустя полгода была опубликована концепция ЦР, а уже в декабре 2021 года регулятор приступил к созданию прототипа платформы. Пока она проходила тестирование, параллельно шла разработка законодательства о внедрении ЦР. Пилот с реальными цифровыми рублями должен был начаться 1 апреля 2023 года, но не был запущен в этот срок из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы.

Закон о внедрении цифрового рубля был подписан президентом 24 июля 2023 года и спустя неделю вступил в силу. После этого, 15 августа, стартовал первый этап пилота, который проходил в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Со временем пилотный проект расширялся, к нему присоединялось все большее количество банков, физических и юридических лиц, расширялся круг тестируемых операций. Массовый запуск цифрового рубля планировалось начать с 1 июля 2025 года.

ЦБ в ноябре 2024 года сообщил, что в ходе доработки законопроекта, распространяющего требования по исполнению "антиотмывочного" (№115-ФЗ) законодательства на операции с цифровым рублям, была выбрана гибридная модель, которая предполагает, что функционал по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на платформе ЦР будет выполнять не только Банк России, как предполагалось изначально, но и кредитные организации. Это изменение потребовало значимых доработок со стороны банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале 2025 года заявила, что сроки запуска переносятся, а конкретные даты будут названы позднее. После этого ЦБ пообещал озвучить их до конца года. В июне регулятора поторопил президент Владимир Путин, который в ходе ПМЭФ-2025 попросил правительство и ЦБ ускорить необходимые процедуры для внедрения цифрового рубля и определиться со сроками.

ЦБ опубликовал новые даты запуска проекта спустя два рабочих дня после обращения президента. Регулятор предложил перенести внедрение на осень 2026 года, отметив, что дата была определена после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами. Уже в середине июля 2025 года Госдума приняла закон, закрепляющий обязанность банков с 1 сентября 2026 года поэтапно подключиться к платформе цифрового рубля.

Подготовка банков

Все 12 системно значимых кредитных организаций (СЗКО) уже подключены к платформе цифрового рубля и готовы к запуску расчетов, сообщал регулятор. Это значит, что две кредитные организации с европейскими корнями, Юникредит банк и Райффайзенбанк также готовы к массовому запуску расчетов цифровыми рублями с 1 сентября.

Кроме СЗКО, к платформе должны подключиться еще девять, которые входят в список значимых на рынке платежных услуг. Среди них, например, Озон банк, банк "Санкт-Петербург", банк "Русский стандарт" и Почта банк. В феврале этот список пополнили пять участников: Яндекс банк, банк "Ак Барс", Цифра банк, ТКБ банк и АБ "Россия".

ЦБ отмечал, что три кредитные организации, которые были включены в список в феврале, не успевают подготовиться к массовому запуску операций с цифровым рублем с 1 сентября. У этих кредитных организаций будет время на доработку своих систем до конца 2026 года. Регулятор заявлял, что относится к этой ситуации с пониманием и готов оказывать этим банкам необходимую помощь. При этом названия банков, не успевших запустить расчеты, ЦБ не приводил.

ТКБ готов к работе с цифровым рублем. "Технологическая инфраструктура ТКБ уже интегрирована с платформой цифрового рубля, поэтому банк готов предоставлять клиентам операции с цифровыми рублями по мере масштабирования проекта Банком России", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

АБ "Россия" также сообщил о готовности с 1 сентября предоставлять клиентам возможность оплачивать товары и услуги цифровыми рублями. "Начиная с этой даты все желающие клиенты смогут открывать счета цифрового рубля, пополнять их, совершать переводы и, что особенно важно, расплачиваться за покупки через мобильное приложение. Процесс открытия счёта максимально прост и осуществляется в несколько шагов через интеграцию с порталом "Госуслуги", - заверили "Интерфакс" в кредитной организации.

Яндекс банк, Цифра банк и банк "Ак Барс" на запрос агентства не ответили.

Где можно заплатить цифровым рублем?

"Аэрофлот" начинает прием оплаты в цифровых рублях. "С 1 сентября пассажиры смогут оплачивать авиабилеты новой национальной цифровой валютой. Цифровым рублём можно будет расплачиваться с помощью QR-кода: как на сайте, так и в офисах собственных продаж авиакомпании", - сообщил перевозчик.

Заявляли о планах принимать оплату в цифровых рублях телеком-операторы.

"Мы действуем в рамках законодательства РФ и с 1 сентября будем готовы принимать оплату за товары и услуги связи в розничной сети в цифровых рублях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома".

"Мы готовимся к внедрению цифрового рубля как нового способа оплаты. На первоначальном этапе цифровой рубль будет дополнительным способом оплаты наряду с уже привычными инструментами. В дальнейшем мы рассмотрим дополнительные механики по мере распространения цифрового рубля и роста его использования в повседневных платежах", - заявили агентству в "Мегафоне".

"С 1 сентября 2026 года пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении "Мой МТС" и интернет-магазине "МТС". Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль МТС Pay. Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении "Мой МТС" и интернет-магазине МТС", - заявляла компания.

Обеспечить готовность к расчетам в цифровых рублях к 1 сентября планировали все компании группы "Газпром межрегионгаз", соответствующие установленным законом требованиям. "Цифровизация расчетов за поставки газа - насущная необходимость и наш абсолютный приоритет. Мы последовательно развиваем сервисы для наших клиентов и внедряем современные финансовые инструменты", - приводился в заявлении компании комментарий гендиректора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова.

Крупный ритейл

Запуск приема цифровых рублей ожидается и магазинах "Группы Лента". "Мы планируем подключиться к платформе цифрового рубля в установленные законом сроки - 1 сентября. Технически возможность оплаты будет реализована во всех магазинах "Группы Лента". Возможность приёма оплаты цифровым рублём в "Ленте" будет доступна в офлайне. Мы не рассматриваем внедрение специальных скидок или бонусов за оплату цифровым рублём. Мы исходим из того, что выбор средства платежа - это право покупателя. Механизм в долгосрочной перспективе может оказать потенциальное снижение издержек на эквайринг", - сообщили "Интерфаксу" в группе.

Возможность оплатить покупки новой формой нацвалюты будет у клиентов "Магнита". "С 1 сентября эта возможность будет доступна во всех магазинах розничной сети всех форматов: "у дома", супермаркетах и суперсторах, дрогери, дискаунтерах и др. как на кассах с кассирами, так и на кассах самообслуживания. Опция оплаты цифровыми рублями также появится во всех розничных сетях группы компаний "Магнит". Для подготовки к запуску оплаты в цифровых рублях команда "Магнита" доработала ПО кассовых модулей и касс самообслуживания, учетные системы и системы управления", - сообщала компания.

Ритейлер Fix Price реализует оплату ЦР через терминалы Сбербанка. "Сбер до конца августа должен завершить обновление всех своих терминалов. После обновления QR коды Сбера превращаются в УПК (универсальный платежный код). С 1 сентября покупатели смогут платить цифровыми рублями через сканирование этого УПК. Для нас это обычный "безнал", доработок никаких не потребуется", - сообщил "Интерфаксу" ритейлер.

Группа Henderson также готовится к запуску приема оплаты в цифровых рублях. "Работа выстроена в партнерстве с крупнейшими российскими банками, которые обеспечивают техническую инфраструктуру для приема цифровых рублей в розничной сети. График работ синхронизирован таким образом, чтобы завершить все необходимые интеграционные и технические доработки в установленный срок. Компания подтверждает готовность обеспечить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года", - сообщили "Интерфаксу" в Henderson.

"Готовимся выполнить требования регулятора в срок - к 1 сентября", - заявили агентству в "М.Видео".

Маркетплейсы работу с цифровым рублем комментировали более сдержано. "Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов", - сообщала компания.

"Wildberries действует в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными актами", - говорилось в заявлении пресс-службы РВБ.

Перечень компаний, которые начинают принимать цифровой рубль, не полный. В нем приводятся только те игроки, которые самостоятельно заявили о подготовке с массовому внедрению ЦР или ответили на запрос "Интерфакса".