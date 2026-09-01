Активная фаза поисков пропавшего в июне вертолета завершена в Приморье

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Активная фаза поисков пропавшего вертолета Robinson R44 с двумя людьми на борту завершилась в Приморском крае, сообщает пресс-служба Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.

"Активная фаза поиска вертолета Robinson R44 в Приморском крае прекращена. Решение принято в Росавиации 28 августа. Поиски возобновятся, как только появится достоверная информация о местонахождении воздушного судна", - говорится в сообщении.

За время поисково-спасательной операции воздушные суда совершили 97 полетов, которые длились около 167 часов. Была обследована площадь более 9,5 тыс. кв. км, в том числе с помощью беспилотников. Наземные поисково-спасательные команды осмотрели более 8 тыс. кв. км труднодоступных лесов, поймы рек Пея и Плетняковская, а также проходимые участки береговой линии.

Специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации планируют определить район для организации визуального наблюдения, чтобы найти возможное место авиационного происшествия с вертолетом. Также они собираются привлечь экипажи воздушных судов, которые выполняют авиационные работы в этом районе, к визуальному мониторингу местности.

Как сообщалось, вертолет Robinson R44, на борту которого находились пилот и летчик-наблюдатель, пропал 21 июня по пути из поселка Терней в село Единка Тернейского района Приморья. Экипаж выполнял лесоавиационные работы. Пропавший вертолет принадлежит авиакомпании "Гранат".

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Основной проблемой в поисках, как сообщало министерство ГОЧС Приморского края, стало отсутствие сигналов с радиомаяка пропавшего вертолета.