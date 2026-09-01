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МИД РФ сделал представление посольству Японии из-за предстоящих учений Orient Shield

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - МИД России сделал представление посольству Японии в Москве в связи с предстоящими учениями Orient Shield , напомнил о возможности компенсирующихся контрмер, заявила во вторник официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В связи с запланированными на период с 8 по 24 сентября совместными японо-американо-австралийскими учениями Orient Shield, в том числе, на острове Хоккайдо, в регионах, расположенных вблизи границы Российской Федерации, 31 августа посольству Японии в России было сделано представление с изложением озабоченности относительно данных маневров. Японской стороне было твердо указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула: "Также внимание было привлечено к информации о том, что в рамках указанных тренировок предполагается задействовать американские наземные комплексы Typhon, предназначенные для пуска ракет средней и меньшей дальности. Посольству было четко обозначено, что размещение подобного вооружения на территории Японии, в том числе под предлогом военных учений, абсолютно неприемлемо, поскольку это создает угрозы безопасности России. Предупредили о компенсирующих контрмерах со стороны Москвы, направленных на обеспечение должного уровня национальной безопасности".

МИД РФ Япония США Австралия Orient Shield
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