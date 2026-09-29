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Япония перебрасывает ракетную пусковую установку Typhon с Кюсю на Окинаву

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что военные передислоцируют американскую наземную пусковую установку Typhon с острова Кюсю на юго-западе Японии на Окинаву, сообщает Kyodo News.

Typhon на временной основе находилась на базе морских Сил самообороны "Каноя" в префектуре Кагосима для многосторонних учений в июне и июле, а также для совместных учений Японии, США и Австралии в сентябре. Китай и Россия критиковали ее развертывание в Японии, напоминает агентство.

"Минобороны полагает, что с учетом стратегической важности Окинавы размещение там этих крайне мобильных средств на авиабазе "Кадена" позволит более эффективно продемонстрировать возможности США по (их) быстрому развертыванию", - отметил Коидзуми.

Он подчеркнул, что Typhon разместят на базе не на постоянный срок, и тогда служащие Сил самообороны смогут более эффективно тренироваться с военными США.

Жители Окинавы уже выражали недовольство из-за этого шага, поскольку он увеличивает и без того значительную нагрузку на регион, где развернуты базы США. С установки Typhon, напоминает Kyodo, можно запускать крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

1 сентября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министерство сделал представление посольству Японии в Москве в связи с японо-американо-австралийскими учениями Orient Shield, намечавшимися с 8 по 24 сентября, и напомнило о возможности компенсирующихся контрмер.

Кюсю США Япония Окинава Синдзиро Коидзуми Минобороны
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