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Лихачев сообщил, что радиационный фон и состояние реакторов на ЗАЭС находятся под контролем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Состояние реакторов на ЗАЭС и радиационный фон находятся под контролем, но необходимо восстановить внешнее электроснабжение на станции, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все под контролем: радиационный фон и состояние реакторов. Мы оптимизировали работу дизель-генераторов, крайне экономно относимся к топливу. Но нужно сделать все, чтобы в ближайшие дни энергоснабжение (ЗАЭС - ИФ) восстановить", - сказал Лихачев журналистам в среду на "полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщалось, Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут очередные консультации по ЗАЭС 14 сентября в Вене.

По словам Лихачева, стороны обсудят восстановление внешней линии электроснабжения станции, так как с 20 августа объект находится на внутреннем электроснабжении от дизель-генераторов. Также стороны коснутся пополнения запасов топлива и снижения военной активность в районе ЗАЭС.

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